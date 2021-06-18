Опубликован указ Зеленского о повышении зарплат врачей до 20 тысяч

Опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского об установлении ориентира минимального уровня оплаты труда не менее чем 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч гривен для врачей, сообщает Деловая столица.

Указ подписан в целях дальнейшего развития системы здравоохранения, повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения и внедрения реальных инструментов по улучшению управленческой деятельности в таких заведениях, создания условий для эффективного использования финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов, развития медицинского самоуправления, усиления роли профессиональных союзов в вопросах защиты трудовых прав медицинских работников.

Кабинету Министров Украины поручено проработать во время подготовки проекта закона о государственном бюджете Украины на 2022 год вопросы:

повышение заработных плат в сфере здравоохранения для врачей до размера не менее 20 тыс. грн в месяц, для среднего медицинского персонала — не менее 13,5 тыс. гривен в месяц и учета указанных размеров при расчете тарифов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2022 год, заключение договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, коллективных договоров и соглашений в сфере здравоохранения, финансирование содержания учреждений здравоохранения;

обеспечение реконструкции и оснащение современным диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения, отнесенных в перечень опорных, и других учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденными планами развития способной сети госпитальных округов.

Также правительство должно разработать механизмы для обеспечения возможности эффективного применения государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

Кроме того, Кабмину поручено разработать с учетом лучших международных практик и утвердить в трехмесячный срок концепцию развития медицинского самоуправления как эффективной системы осуществления профессиональной деятельности, защиты прав и интересов медицинских работников.

Правительство должно проработать вопрос по совершенствованию подходов по определению условий оплаты труда медицинских работников, в частности по обеспечению расчета справедливого соотношения между зарплатами медицинского персонала и руководящего состава учреждений здравоохранения.

Кроме, того, президент поручил правительству принять меры по недопущению возникновения задолженности по заработной плате медицинским работникам, в том числе в учреждениях здравоохранения, которые заключили договор о медицинском обслуживании населения.

Кабинет министров обязан разработать механизмы усиления контроля и ответственности за соблюдением прав и гарантий медицинских работников, нормативов их нагрузки, обеспечения надлежащих и безопасных условий труда.

Также правительство должно принять меры по обеспечению единых подходов к оказанию третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи через систему государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения; принять меры по совершенствованию коллективно-договорного регулирования трудовых отношений и социально-экономических интересов медицинских работников в условиях внедрения эффективных форм хозяйствования в сфере здравоохранения на всех уровнях социального диалога с целью определения гарантий для медицинских работников, в частности по оплате труда, режиму работы, времени отдыха, безопасным условиям труда, социальной защите.

Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено принять в установленном порядке меры по:

содействию заключению и выполнению коллективных договоров и территориальных соглашений в сфере здравоохранения, согласованию взаимных обязательств сторон коллективных договоров, соглашений по регулированию производственных, трудовых и социально-экономических отношений, в частности права на надлежащую оплату труда;

обеспечению цифровизации процессов уведомительной регистрации коллективных договоров, их учета и анализа;

утверждению плана развития способной сети госпитальных округов;

содействию развитию профсоюзного представительства интересов и прав работников в каждом учреждении здравоохранения.

Органам местного самоуправления рекомендовано для обеспечения функционирования коммунальных учреждений здравоохранения:

разработать критерии материального стимулирования руководителей коммунальных учреждений здравоохранения в зависимости от результатов деятельности учреждения;

принять меры для образования наблюдательных/попечительских советов в учреждениях здравоохранения с привлечением в их состав депутатов местных советов, представителей общественности с целью обеспечения эффективного самоуправления и прозрачного управления деятельностью таких учреждений;

обеспечить заключение и выполнение коллективных договоров в коммунальных учреждениях здравоохранения с целью определения гарантий для медицинских работников, в частности по оплате труда с учетом результатов работы сотрудников, режима работы, времени отдыха, безопасных условий труда, социальной защиты;

принять меры по недопущению возникновения задолженности по заработной плате медицинским работникам коммунальных учреждений здравоохранения, в том числе, которые заключили договоры о медицинском обслуживании населения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.