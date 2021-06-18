В Польше машиниста забыли на вокзале, поезд уехал без него

Из-за того, что во время стоянки поезда действует санитарная зона, польский машинист вышел в туалет на железнодорожном вокзале в Жепин, а когда пришло время отправления, начальник поезда включил двигатель и состав поехал в направлении Свебодзина, сообщает inPoland.

Когда подошло время отправления, начальник поезда подумал, что машинист находится внутри состава и вскоре придет на свое рабочее место. Но оказалось, что мужчина решил воспользоваться уборной не в вагоне поезда, а в здании вокзала.

Таким образом пассажирский поезд отправился со станции в Жепин без машиниста. Поезд остановили на следующей станции - Бочови. Как оказалось, оба мужчины были трезвыми.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня.

Руководителю, который самовольно запустил состав, за такой необдуманный поступок теперь грозит 5000 злотых штрафа.