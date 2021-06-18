Что ожидается на валютном рынке на выходных
В пятницу рост безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжился, хотя скорость падения гривны снизилась.
Появление на рынке в четверг регулятора с интервенцией на продажу доллара (Национальный банк продал 20 млн долларов по цене 27,21 гривен, чтобы сбить возникший ажиотаж) внушило покупателям, что и дальше Нацбанк будет сдерживать рост котировок. С самого утра они попытались сыграть на понижение, однако это им не удалось. Ценник на покупку сегодня опускался до 27,17 гривен, а на продажу – до 27,195 гривен. Однако желающих купить по такой цене оказалось так много, что котировки развернулись и опять пошли в рост. Близость «длинных выходных» вынудила импортеров не затягивать с оплатой контрактов, поэтому покупателей сегодня было достаточно. В то же время на продажу валюту выставили только те, у кого не хватало оборотных средств или нужна была гривна для оплаты налоговых платежей. После обеда котировки поднялись выше 27,20 гривен и на покупке тоже; никто сегодня рост не тормозил. Нацбанк решил взять паузу и в торгах не участвовал.
Закрыли торги пятницы на 6 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,18/27,27 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись уже вчерашнего: спрэд на старте составил 9 копеек. Сегодня и покупатели, и продавцы долго двигали ордера, не решаясь сделать первый шаг. Первые сделки на 1,5 млн по цене 27,19 гривен прошли только в 10:09. В начале торгов продавцов было больше, чем покупателей, и те смогли добиться продажи валюты в диапазоне 27,185-27,21 гривен. Однако после 14 часов, когда большинство продавцов ушло с рынка, появились крупные покупатели, выжидавшие до последнего. Котировки тут же быстро пошли вверх, достигнув 27,27 гривен на покупке и 27,32 гривен на продаже. В районе максимумов пятничные торги и завершились.
Котировки закрытия – 27,27/27,29 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 9 млн по сравнению с четвергом и составил 153,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1887 гривен.
- Официальный курс доллара на 22 июня установлен на отметке 27,1935 гривен за доллар, рост на 2,23 копейки.
- Официальный курс евро на 22 июня установлен на отметке 32,2882 гривны за евро, снижение на 15,42 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1872. Сегодня евро продолжил начавшееся позавчера падение, потеряв за день 78 пунктов. Всего же за трое суток падение составило почти 300 пунктов.
Российский рубль в первой половине дня пятницу вновь подошел к отметке 72,10 рубля за доллар, но укрепление доллара против ведущих мировых валют не оставило ему шансов: к вечеру он опустился до 72,80 рублей за доллар и состоянием на 19:00 торгуется в диапазоне 72,70-72,80 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.
Что ожидается на валютном рынке на выходных
То, что и безналичный, и наличный доллар пробили уровень 27,20 гривен вверх, говорит о перспективах продолжения роста как минимум до 27,50 гривен. При этом безналичный доллар растет быстрее и выступает катализатором роста, а наличный медленно, но уверенно подтягивается вслед за ним.
К вечеру пятницы наличного «американца» в Киеве продавали уже по 27,22-27,25 гривен. Впереди – три выходных дня, когда спрос на валюту может снизиться. Поэтому продажи будут держаться в районе 27,25-27,30 гривен, не дороже. Но и найти более дешевые предложения станет сложнее: по свидетельству операторов, население отреагировало на рост котировок снижением предложения и ростом числа желающих купить валюту.
Непрекращающееся падение евро на FOREX привело к тому, что наличный евро падает на фоне роста наличного доллара. Правда, сегодня эти два фактора компенсировали друг друга, поэтому ценник на наличную евровалюту снизился лишь до 32,50-32,55 гривен. На выходных есть шанс найти евро даже дешевле, т.к. обменники будут стараться избавиться от дешевеющей валюты.
Что касается российского рубля, его цена скорее всего останется на прежнем уровне: рубль будут продавать по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей, кое-где возможны предложения небольших сумм по 3,70 гривен.