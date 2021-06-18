Что ожидается на валютном рынке на выходных

В пятницу рост безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжился, хотя скорость падения гривны снизилась.

Появление на рынке в четверг регулятора с интервенцией на продажу доллара (Национальный банк продал 20 млн долларов по цене 27,21 гривен, чтобы сбить возникший ажиотаж) внушило покупателям, что и дальше Нацбанк будет сдерживать рост котировок. С самого утра они попытались сыграть на понижение, однако это им не удалось. Ценник на покупку сегодня опускался до 27,17 гривен, а на продажу – до 27,195 гривен. Однако желающих купить по такой цене оказалось так много, что котировки развернулись и опять пошли в рост. Близость «длинных выходных» вынудила импортеров не затягивать с оплатой контрактов, поэтому покупателей сегодня было достаточно. В то же время на продажу валюту выставили только те, у кого не хватало оборотных средств или нужна была гривна для оплаты налоговых платежей. После обеда котировки поднялись выше 27,20 гривен и на покупке тоже; никто сегодня рост не тормозил. Нацбанк решил взять паузу и в торгах не участвовал.

Закрыли торги пятницы на 6 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,18/27,27 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже вчерашнего: спрэд на старте составил 9 копеек. Сегодня и покупатели, и продавцы долго двигали ордера, не решаясь сделать первый шаг. Первые сделки на 1,5 млн по цене 27,19 гривен прошли только в 10:09. В начале торгов продавцов было больше, чем покупателей, и те смогли добиться продажи валюты в диапазоне 27,185-27,21 гривен. Однако после 14 часов, когда большинство продавцов ушло с рынка, появились крупные покупатели, выжидавшие до последнего. Котировки тут же быстро пошли вверх, достигнув 27,27 гривен на покупке и 27,32 гривен на продаже. В районе максимумов пятничные торги и завершились.

Котировки закрытия – 27,27/27,29 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 9 млн по сравнению с четвергом и составил 153,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1887 гривен.

Официальный курс доллара на 22 июня установлен на отметке 27,1935 гривен за доллар, рост на 2,23 копейки.

Официальный курс евро на 22 июня установлен на отметке 32,2882 гривны за евро, снижение на 15,42 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1872. Сегодня евро продолжил начавшееся позавчера падение, потеряв за день 78 пунктов. Всего же за трое суток падение составило почти 300 пунктов.

Российский рубль в первой половине дня пятницу вновь подошел к отметке 72,10 рубля за доллар, но укрепление доллара против ведущих мировых валют не оставило ему шансов: к вечеру он опустился до 72,80 рублей за доллар и состоянием на 19:00 торгуется в диапазоне 72,70-72,80 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

То, что и безналичный, и наличный доллар пробили уровень 27,20 гривен вверх, говорит о перспективах продолжения роста как минимум до 27,50 гривен. При этом безналичный доллар растет быстрее и выступает катализатором роста, а наличный медленно, но уверенно подтягивается вслед за ним.

К вечеру пятницы наличного «американца» в Киеве продавали уже по 27,22-27,25 гривен. Впереди – три выходных дня, когда спрос на валюту может снизиться. Поэтому продажи будут держаться в районе 27,25-27,30 гривен, не дороже. Но и найти более дешевые предложения станет сложнее: по свидетельству операторов, население отреагировало на рост котировок снижением предложения и ростом числа желающих купить валюту.

Непрекращающееся падение евро на FOREX привело к тому, что наличный евро падает на фоне роста наличного доллара. Правда, сегодня эти два фактора компенсировали друг друга, поэтому ценник на наличную евровалюту снизился лишь до 32,50-32,55 гривен. На выходных есть шанс найти евро даже дешевле, т.к. обменники будут стараться избавиться от дешевеющей валюты.

Что касается российского рубля, его цена скорее всего останется на прежнем уровне: рубль будут продавать по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей, кое-где возможны предложения небольших сумм по 3,70 гривен.