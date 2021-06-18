Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в раздел ХХI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства» (№ 5301, сообщает УНИАН.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 1 июня.

Этот документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства.

В частности, законом продлевается до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввезенных украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу.

В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 10 тыс. гг, но не более 30 тыс. гг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности, по возобновлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоению производства вертолетов, созданию условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Для обеспечения выполнения поставленных задач глава государства обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с соответствующим письмом.