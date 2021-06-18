Данилов о затопленном Крыме: "Они просили много воды"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге после заседания органа рассказал, что СНБО займется проблемой изменения климата. В этом контексте он пошутил по поводу ливней и масштабных паводков в аннексированном Крыму, сообщает Страна.ua.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу" , – сказал секретарь Совета нацбезопасности.

Он также сообщил, что СНБО занимается разработкой мер, призванных сдержать изменения климата в Украине.