В Черноморске мужчина с тесаком в руках устроил "охоту" на прохожих

В Черноморске, что в Одесской области неадекватный мужчина с тесаком в руках бросался на прохожих, сообщает Телеграф.

Мужчина был обезоружен и задержан правоохранителями. К счастью никто во время инцидента не пострадал.

Согласно заявлению пресс-секретаря местной полиции Елены Будник задержанный психически болен и его доставили в лечебницу.

А по данным главы "Муниципальной варты" Петра Канарьяна, этот же мужчина 24 мая ворвался в универмаг "Центральный", где устроил погром и облил прилавок одного из магазинов горючей жидкостью в попытке его поджечь.