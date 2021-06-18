В Нигерии боевики напали на школу и похитили 80 учеников

В поселке Бирнин-Яур нигерийского штата Кебби боевики похитили более 80 учеников школы (в основном девочек) и пятерых учителей, сообщает Страна.ua.

Во время нападения на учебное заведение преступники убили полицейского и школьника.

"Они убили одного из полицейских, прорвались через ворота и пошли прямо в классы" , - рассказал очевидец драмы, преподаватель школы Усман Алию.

Местный житель, который пришел в школу вскоре после прекращения стрельбы, сказал, что видел суету и родителей, искавших своих детей.

"Когда я добрался туда, увидел, как ученики и учителя плакали" , - сказал он.

Полиция предполагает, что школьников похитили с целью выкупа.

Правоохранители сейчас ведут подсчет пропавших детей и опасаются, что число похищенных может быть значительно больше первоначально установленного. Также силовики проводят обыски в лесу и прилегающих территориях.

Это не первый подобный случай в Нигерии. В конце мая боевики ворвались в исламскую школу в нигерийском городе Тегина и похитили по меньшей мере 200 учащихся.