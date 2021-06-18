УЕФА больше не будет проводить матчи в Беларуси

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Все матчи, запланированные на 2021 год, не состоятся, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает информационный портал TUT.BY со ссылкой на Фонд спортивной солидарности (ФСС).

Отмечается, что информация об отказе УЕФА проводить матчи в Беларуси до конца 2021 года содержится в ответе заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура на соответствующие запросы ФСС.

В Фонде также утверждают, что Лямур выразил личную солидарность с белорусскими спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Напомним, ранее Совет Международной федерации хоккея принял решение о переносе Чемпионата мира-2021 из Минска из-за ситуации с правами человека в стране.

В январе 2021 года исполнительный комитет Международного союза пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью, который был запланирован на июнь 2021 в Минске.

Международный олимпийский комитет запретил членам Национального Олимпийского комитета Беларуси принимать участие в мероприятиях летних Олимпийских Игр в Токио-2020 и Зимних Игр в Пекине-2022.