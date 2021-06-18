Данилов выступил за пересмотр "Минска" из-за российских паспортов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о необходимости пересмотра минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе из-за паспортизации в ОРДЛО, сообщает Деловая столица.

Секретарь СНБО отметил, что Россия отказывается выполнять свою часть договоренностей по Донбассу, более того не признает себя стороной конфликта.

"Более того, в вопросе выполнения минских соглашений есть понимание, что в том виде в котором они есть, они не могут быть выполнены, потому что произошло много вещей… Это (выдача паспортов в ОРДЛО) очень фундаментальная вещь именно в изменении условий, которые сегодня происходят. Это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать" , — сказал он.

Данилов добавил, что он не видит возможности проведения выборов в ОРДЛО, поскольку там большая часть населения уже имеет паспорта РФ.

Напомним, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко заявил, что выдачей российских паспортов украинским гражданам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия демонстрирует, что не намерена завершать конфликт.