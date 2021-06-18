COVID-19 может переходить в хроническую форму

Коронавирус у пациента может вызвать осложнения и перейти в хроническую форму, сообщает РБК-Украина.

В таких случаях люди после перенесенного COVID-19 остаются кислородозависимыми, объяснила эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по пульмонологии Надежда Рудницкая.

По ее словам, речь идет о так называемом лонгковиде. Такое явление было зафиксировано зарубежными медиками.

В таких случаях COVID-19 сильно поражает легкие человека, и от последствий уже не избавиться.

"Часть пациентов, переболевших коронавирусом, остаются кислородозависимыми, у них наблюдают пневмофиброзные изменения в легочной ткани" , - описала она ситуации с лонгковидом.

Врач-пульмонолог добавила, что такие пациенты нуждаются в дальнейшей реабилитации и обследовани.

Эксперт департамента здравоохранения еще раз обратила внимание на важность соблюдать необходимые правила карантина, и назвала вакцинацию от коронавируса надежным способом защититься от тяжелых последствий в случае заражения.