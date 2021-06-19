Настоящая летняя жара только подбирается к Украине. Особенно мучительными становятся поездки в общественном транспорте, о прохладе в котором мы можем только мечтать. И пока украинцам без личного авто недоступно элементарное комфортное передвижение по городу, в других странах сделали так: оборудовали кондиционерами даже остановки, сообщает Обозреватель.

Похвастаться созданием таких комфортных условий могут Израиль, ОАЭ, Туркменистан, Южная Корея, Индия и Китай. Сайт решил показать, как решают проблему ожидания транспорта в жару за границей.

Израиль

Еще в 2020 году в курортном городе Эйлат появились остановки, оборудованные кондиционерами. Они представляют собой некий "аквариум": помещение с полностью прозрачными стенами. Внутри станций есть лавки, на которых можно расположиться в ожидании транспорта. Кроме того, остановки оснащены ультрафиолетовыми лампами для дезинфекции.

ОАЭ

Еще в 2011 году остановки с кондиционерами начали массово появляться в ОАЭ. Это полностью закрытые постройки с частично прозрачными стенами. Расположены такие футуристические строения в основном возле метро. Здесь всегда поддерживается температура в +18 градусов.

Остановка в Дубае

Туркменистан

В городе Ашхабад остановки выглядят как отдельные здания с кондиционируемой комнатой. Здесь всегда прохладно, можно присесть на лавку и отслеживать прибытие транспорта на электронном табло. Снабжены остановки и видеокамерами. Интересно, что все постройки имеют совершенно разный дизайн.

Остановка в Ашхабаде. Источник: artuom.livejournal.com

Индия

Первая автобусная остановка с кондиционером появилась в Дели еще в 2017 году. Выглядит она совсем не так, как в других странах. По сути, это вполне обычная остановка, однако закрытая пластиковыми шторами впереди, что позволяет сохранить прохладу внутри.

Как выглядят сверхсовременные остановки по всему миру, защищающие от летнего пекла. Фото. Источник: Фейсбук Fuzail Ahmad

Как выглядят сверхсовременные остановки по всему миру, защищающие от летнего пекла. Фото. Источник: Фейсбук Fuzail Ahmad

Китай

Первую прозрачную остановку в Пекине установили в 2015 году. Она полностью прозрачная, небольшого размера и в ней нет лавок для того, чтобы удобнее расположиться.

Остановка в Пекине. Источник: Chinanews.com

Южная Корея

В Сеуле в 2020 году также появились "умные" остановки с кондиционерами. Здесь можно комфортно провести время в ожидании транспорта. Внешняя сторона постройки – прозрачная, а внутри есть стулья, столик, а также розетки и разъемы для подзарядки гаджетов.