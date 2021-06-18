Аваков возмутился высказыванием Данилова о Крыме

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил сожаление по поводу пострадавших от непогоды жителей временно оккупированного Крыма и отреагировал на высказывание секретаря СНБО Алексея Данилова о потопе.

"Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении" , – написал Авако в в Фейсбук в пятницу вечером.

Он также отметил, что местные перебежчики – временное явление.

"Аксёновы и прочие путиноиды пройдут… Жаль наш красавец Крым, жаль людей…" , – заключил министр МВД.

Напомним, что на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов "пошутил" по поводу затопленного Крыма: "Господь Бог слишком много им дал воды сразу".