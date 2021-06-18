Экс-ректору НАУ вручили обвинительный акт

Прокуратура Киева в пятницу, 18 июня, вручила обвинительный акт бывшему ректору Национального авиационного университета (НАУ) Владимиру Исаенко по делу о незаконном увольнении, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что с этой целью сотрудники прокуратуры и Госбюро расследований накануне провели обыски в доме Исаенко и установили его местонахождение, передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Пресс-служба напомнила, что 12 февраля этого года бывшему ректору НАУ было сообщено о подозрении по факту незаконного увольнения работника по личным мотивам (ч.1 ст.172 УК). Поскольку Исаенко скрывался, вручить ему повестку о вызове в прокуратуру не удавалось. В связи с этим он был объявлен в розыск 28 февраля.

Теперь обвинительный акт экс-ректору вручен, и он в кратчайшие сроки будет направлен в суд для рассмотрения по существу, заверили в прокуратуре.

Как известно, Владимира Исаенко освободили от должности ректора НАУ в октябре прошлого года. Контракт с ним был расторгнут досрочно из-за нарушения его условий, а также по причине уголовного преследования за коррупцию.