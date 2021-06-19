США опровергли информацию о заморозке военной помощи Украине

Информация о приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву не соответствует действительности, заявила в ночь на субботу, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Корреспондент.

"Мысль о том, что мы удерживали помощь Украине в сфере безопасности, является абсурдной. Только на прошлой неделе - в преддверии саммита США-Россия - мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности объемом $150 миллионов, включая помощь летального характера" , - укаазно в заявлении﻿.

Псаки уточнила, что в настоящее время американские власти передали всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, представитель Белого дома сообщила, что Вашингтон "подготовил резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину".