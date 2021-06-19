Биткоин раскритиковал инвестбанк Goldman Sachs

Инвестиционный банк Goldman Sachs сделал вывод, что биткоин и другие криптовалюты нельзя считать "жизнеспособными инвестициями". Они не рекомендуют своим клиентам покупать монеты, сообщает Обозреватель.

"Проанализировав различные методологии оценки и применив нашу многофакторную стратегическую модель распределения активов, мы пришли к выводу, что криптовалюты не являются жизнеспособными инвестициями для диверсифицированных портфелей наших клиентов" , – говорится в отчете Goldman Sachs, который есть в распоряжении Сointelegraph.

Стоит отметить, что ранее инвестбанк менее категорично относился к криптовалютам. Сейчас аналитики воздержались от поддержки биткоина и других цифровых валют.

"Мы воздерживаемся от повторения положительной и отрицательной шумихи, которая окружает эту экосистему, потому что мы не хотим, чтобы клиенты колебались, даже под влиянием какофонии утверждений, многие из которых были необоснованными" , – говорится в отчете.

В отчете также говорится, что сами цепочки блоков не заслуживают доверия, и делается вывод о том, что криптовалюты и технология цепочек блоков "построены на уровнях доверия, которые могут быть подорваны".

Ранее биткоин также раскритиковал бывший президент США Дональд Трамп. Он назвал криптовалюту мошенничеством и предложил ввести жесткую регуляцию.