США обсудили с Польшей угрозы "СП-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, в ходе которого стороны обсудили двустороннее сотрудничество по ряду вопросов, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. В частности, Блинкен и Рау коснулись темы строительства российского газопровода Северный поток-2 и тех рисков, которые с ним связаны.

"Госсекретарь обсудил наше сотрудничество с Польшей по противодействию угрозе, которую представляет для энергетической безопасности Европы трубопровод Северный поток-2" , - указано в сообщении Прайса.

Кроме того, глава Госдепа отметил силу польско-американского партнерства по линии НАТО и в решении региональных и глобальных проблем.

Также Блинкен подчеркнул важность защиты демократических ценностей, в том числе свободы СМИ и уважения прав человека, на фоне председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем году.