В Киеве установили памятник погибшим от коронавируса медикам

В Киеве, на территории киевской городской клинической больницы №4 в Соломенском районе, открыли мемориальный знак врачам, которые погибли от COVID-19, сообщает Зеркало недели.

Памятник изображает человеческие ладони, протянутые вверх, между которыми горит свеча. Сообщается, что возле памятного знака на стеклянных плитах написаны фамилии медицинских работников, которые умерли, заразившись коронавирусом при выполнении своих служебных обязанностей.

По информации министра здравоохранения Виктора Ляшко, с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, в Украине погибли 877 медицинских работников.