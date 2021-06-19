Китай в ближайшие годы может отказаться от контроля рождаемости

Власти Китая к 2025 году могут полностью отказаться от ограничений на количество детей в семье, сообщает Новое время.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседник издания рассказал, что правительство, вероятно, начнет с отмены ограничений в провинциях с самым низким уровнем рождаемости, а потом снимет ограничения по всей стране.

WSJ пишет, что изменение политики властей сначала будет заметно на северо-востоке с его упадком экономики.

"…Экономический рост в Китае замедляется, а население стареет" , — сказано в материале.

Пока в Пекине не уверены, что от ограничения рождаемости нужно полностью отказаться, из-за опасений, что тогда она повысится в первую очередь в наименее обеспеченных семьях из сельской местности. Как сообщает WSJ, это ухудшит экономическую ситуацию в регионах, которые до недавнего времени находились в состоянии крайней бедности.

Представители кабинета министров Китая и Национальная комиссия здравоохранения страны не ответили на запросы издания.