Bloomberg: на трубопроводе Газпрома случился крупный выброс метана

Российская энергетическая компания Газпром признала несколько серьезных утечек метана, включая самую крупную с сентября 2019 года, сообщает Корреспондент.

В компании сообщили, что 4 июня во время ремонтных работ на газопроводе Уренгой - Центр 1 в Татарстане произошла утечка 2,7 миллиона кубических метров метана, проинформировало в пятницу, 18 июня, агентство Bloomberg.

В Газпроме утверждают, что сумели сократить потенциальные выбросы на 22% процента, но из-за срочности задачи не смогли использовать мобильную компрессионную станцию для ограничения утечки.

Согласно анализу Фонда защиты окружающей среды, этот инцидент нанес вред экологии такой же, как выбросы 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год.

Как пишет Bloomberg, упомянутая утечка из трубопроводов Газпрома не единственная за последнее время. Кроме нее, компания признала еще четыре утечки, при одной из которых (в Башкирии) выбросы оценили в 900 тысяч кубометров газа.

По мнению экспертов, которое приводит издание, ситуация может негативно сказаться на акциях Газпрома.