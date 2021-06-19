Курс валют НБУ на 19 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 19 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 июня, не изменился и составил 27.17 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 19 июня 2021 года.

Курс евро не изменился и остается на уровне 32.44 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 19 июня 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 19 июня 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.91 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 19 июня 2021 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 29.69 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 19 июня 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.15 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 19 июня 2021 года.