Начальника отдела львовской налоговой задержали за системные взятки

Начальнику одного из отделов ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области вручены подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Используя служебное положение чиновник систематически требовал и получал ежемесячно неправомерную выгоду от более чем 50 субъектов предпринимательской деятельности на сумму 500-1000 грн от каждого из них" , - говорится в сообщении прессслужбы Львовской областной прокуратуры.

За эти деньги чиновник прикрывал деятельность предпринимателей по хранению и реализации алкогольных и табачных изделий без акцизных марок и разрешительных документов.

"Во время обысков в налоговика в частности обнаружили и изъяли более $ 100 тыс. наличными. Происхождение этих денег неизвестно" , - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование проводят сотрудники ГБР при оперативном сопровождения сотрудников управления стратегических расследований Нацполиции во Львовской области.