Начальника отдела львовской налоговой задержали за системные взятки

Начальника отдела львовской налоговой задержали за системные взятки

Начальнику одного из отделов ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области вручены подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Используя служебное положение чиновник систематически требовал и получал ежемесячно неправомерную выгоду от более чем 50 субъектов предпринимательской деятельности на сумму 500-1000 грн от каждого из них", - говорится в сообщении прессслужбы Львовской областной прокуратуры.

За эти деньги чиновник прикрывал деятельность предпринимателей по хранению и реализации алкогольных и табачных изделий без акцизных марок и разрешительных документов.

"Во время обысков в налоговика в частности обнаружили и изъяли более $ 100 тыс. наличными. Происхождение этих денег неизвестно", - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование проводят сотрудники ГБР при оперативном сопровождения сотрудников управления стратегических расследований Нацполиции во Львовской области.

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