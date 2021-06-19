Начальника отдела львовской налоговой задержали за системные взятки
Начальнику одного из отделов ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области вручены подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей, сообщает Интерфакс-Украина.
"Используя служебное положение чиновник систематически требовал и получал ежемесячно неправомерную выгоду от более чем 50 субъектов предпринимательской деятельности на сумму 500-1000 грн от каждого из них", - говорится в сообщении прессслужбы Львовской областной прокуратуры.
За эти деньги чиновник прикрывал деятельность предпринимателей по хранению и реализации алкогольных и табачных изделий без акцизных марок и разрешительных документов.
"Во время обысков в налоговика в частности обнаружили и изъяли более $ 100 тыс. наличными. Происхождение этих денег неизвестно", - говорится в сообщении прокуратуры.
Досудебное расследование проводят сотрудники ГБР при оперативном сопровождения сотрудников управления стратегических расследований Нацполиции во Львовской области.