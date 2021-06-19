В Харькове коммунальщики закупили две тысячи литров пива
В Харьковской области коммунальное предприятие заключило контракт на закупку 2000 литров пива, сообщает УНИАН.
Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок Prozorro.
Так, Харьковское областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие "Госпром" 17 июня заключило соглашение с дистрибьютором пива ООО "АНТИП".
Предприятие отдаст 49 500 гривен за две тысячи литров солодового пива. Заплатят за алкоголь уже после получения товара.
Для чего коммунальному предприятию столько пива - неизвестно.
На сайте указано, что в этом аукционе принимало участие только ООО "АНТИП".