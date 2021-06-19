В Украине более 800 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего из них в городе Киев, сообщает РБК-Украина.

Среди заболевших за минувшие сутки 23 ребенка и 41 медработник. Всего госпитализирован - 571 человек. Умерли 40 человек. Выздоровели - 2 736.

За 18 июня сделали почти 50 тысяч тестов разными методами.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.