В Японии осудили экс-министра за подкуп избирателей

Токийский окружной суд приговорил бывшего министра юстиции и депутата парламента Японии Каваи Кацуюки к трем годам тюремного заключения, сообщает Зеркало недели.

Экс-министр осужден за подкуп избирателей в ходе кампании выборов его жены в верхнюю палату парламента.

Отмечается, что Каваи обвиняли в раздаче в общей сложности более $260 тыс 100 политикам и сторонникам в префектуре Хиросима в период с марта по август 2019 года. Его супруга, Каваи Анри, победила на выборах в верхнюю палату парламента в июле того же года.

Каваи Кацуюки. Фото: Tammy Duckworth

"Основной вопрос на суде, заседания которого проводились 56 раз с августа прошлого года, заключался в том, были ли у обвиняемого намерения подкупа избирателей" , - говорится в сообщении.

Суд приговорил бывшего министра к трем годам лишения свободы.