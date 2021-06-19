В Киеве ограничат движение транспорта в аэропорт "Борисполь"

В Киеве будут ремонтировать дорогу в Международный аэропорт "Борисполь" – движение транспорта будет временно закрыто. Ремонтные работы продлятся два месяца, сообщает Сегодня.

"Вниманию путешественников, во вторник, 22 июня, стартуют ремонтные работы на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Речь идет о 18-километровом участке (км 18 +000 – км 35 +950), который ведет к МА "Борисполь" , – говорится в сообщении "Укравтодора".

Коммунальщики сообщают, что с 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении города Борисполь. Проехать можно будет по проезду в направлении Киева.

"Результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка. Завершить все ремонтные работы планируем до 20 августа 2021" , – сообщили в "Укравтодоре"

Напомним, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский на вышеупомянутом участке проводилась в 2004 году. Дорога содержалась в надлежащем состоянии только путем эксплуатационного содержания.