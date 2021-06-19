В России разбился самолет с парашютистами: есть жертвы

Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области (Россия). В результате погибли минимум семь человек, сообщает РБК-Украина.

Известно, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив.

Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей.

Легкомоторный самолет типа L-410 совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево.

На борту было 17 человек было парашютистов.

Все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.