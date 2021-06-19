Пять лучших рецептов холодного кофе

В летние жаркие дни холодный кофе прекрасно освежает и бодрит. Мы подготовили для вас рецепты напитка, которые вы можете приготовить дома, сообщает 24 Канал.

Холодный кофе – популярный летний напиток. На ее основе готовят разнообразные напитки и коктейли с добавлением льда, молока, мороженого, взбитых сливок и свежего сока.

Также популярен другой метод заваривания кофе – холодный или Cold Brew. В таком виде напиток не употребляют и используют для коктейлей. Срок хранения в холодильнике – 7 – 14 дней.

Как приготовить Cold Brew

Натуральный молотый кофе заливают холодной водой в соотношении 1: 4, настаивают от 8 до 24 часов, потом несколько раз пропускают через сито, бумажный фильтр, отправляют в холодильник.

Коктейль Cold Brew с сиропом

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 207 ккал

Ингредиенты: – 50 миллилитров готового Cold Brew; – 100 миллилитров холодного молока 2,5 – 3,2 %; – 1 чайная ложка кленового сиропа; – лед.

  1. В стаканы разлейте готовый Cold Brew, добавьте холодное молоко, сироп.
  2. Далее – добавьте кубики льда. Не забудьте о соломинки, сразу подавайте.
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Как приготовить фраппучино

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 292 ккал

Ингредиенты: – 100 миллилитров кофе; – 100 миллилитров молока 2,5 – 3,2%; – 2 чайные ложки сахара; – 1 – 2 столовые ложки карамельный сироп; – взбитые сливки; – лед.

  1. Заварите кофе, оставьте для охлаждения.
  2. В блендер вылейте кофе, добавьте лед, молоко, сахар, сироп, взбейте 30 секунд до однородной консистенции.
  3. Напиток вылейте в бокалы, добавьте сверху взбитые сливки, задекорируйте сиропом.
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Холодный кофе с мороженым

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 157 ккал

Ингредиенты: – 150 миллилитров кофе; – 50 граммов мороженого; – 10 граммов сахарной пудры; – 20 граммов черного шоколада.

  1. Заварите кофе, процедите, оставьте для охлаждения.
  2. Шоколад измельчите в крошку, выложите в бокалы. Далее – добавьте кофе, сверху выложите мороженое.

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Холодный кофе со взбитыми сливками

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 109 ккал

Ингредиенты: – 15 граммов натурального молотого кофе; – 30 миллилитров сливок 33%; – 10 граммов сахарной пудры.

  1. Для приготовления напитка заварите кофе.
  2. Взбейте миксером в пышную пену сливки с сахарной пудрой.
  3. Вылейте кофе в стаканы, оставьте для охлаждения несколько минут. В теплое кофе выложите взбитые сливки.
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Кофейный коктейль с апельсиновым соком

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность: 127 ккал

Ингредиенты: – 200 миллилитров свежего апельсинного сока; – апельсиновая цедра; – двойное эспрессо; – 20 миллилитров карамельного сиропа; – лед.

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  1. Бокалы наполните льдом, сверху добавьте сироп.
  2. Далее – влейте свежий апельсиновый сок, добавьте – эспрессо, перемешайте. По желанию задекорируйте цедрой. Приятного аппетита!

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