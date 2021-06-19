Никитюк показалась в новом горячем образе

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которую на днях поцеловал женатый Сергей Притула, является активным пользователем соцсети Инстаграм, где часто публикует откровенные и забавные фото и видео, сообщает Телеграф.

В этот раз 33-летняя звезда украинского телевидения опубликовала﻿ подборку кадров из новой фотосессии. На снимках Никитюк предстает в пикантном образе рыбачки с высокими сапогами-забродами.

"Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки то вы ошибаетесь, я рекламирую себя" , - подписала фото телеведущая.

Фото: instagram Леси Никитюк

Фото: instagram Леси Никитюк

Фото: instagram Леси Никитюк

Фото: instagram Леси Никитюк

Напомним, что недавно страница телеведущей в Инстаграме была взломана неизвестным. Никитюк заподозрила в этом знакомого мужчину. Когда же аккаунт вернулся к своей владелице, на следующий день ей прислали роскошный букет цветов от предполагаемого взломщика.