Сколько можно сэкономить на выключенном автокондиционере

О том, что кондиционер повышает расход топлива, знают все водители. И двигатель, отмечающий включение охладителя натужным гудением, словно подтверждает это. А сколько же на самом деле можно сэкономить, погасив лампочку A/C на торпеде, сообщает 24 Канал.

Скажем сразу: если вы не согласны ездить в передвижной сауне, то сэкономить заметных сумм на выключенном кондиционере вам не удастся. Если вас интересуют подробности, то мы рассказываем о них ниже.

Сколько бензина требует кондиционер

Любой владелец автомобиля с бортовым компьютером может убедиться, что включенный кондиционер добавляет к расходу горючего заметные цифры. Так, когда двигатель работает на холостом ходу, расходомер добавляет лишних около 0,3 – 0,5 л в час. Когда машина движется, прирост аппетита составляет около 0,5 – 1,0 л, при этом определенное значение имеет режим движения. Например, когда водитель часто раскручивает двигатель при разгонах, “начисления” на кондиционер будут большими, а когда машина движется равномерно, кондиционер потребует топлива значительно меньше. Интересно, однако, что на скорости более 100 км/ч потребление горючего при включенном кондиционере снова заметно возрастает – из-за высоких оборотов двигателя и соответственно, компрессора.

В целом считается, что включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10 %. Но нельзя считать, что отказавшись от кондиционера, вы сможете достичь экономии в размере стоимости вышеуказанного количества бензина (дизтоплива).

Альтернатива

Что делали водители в эпоху, когда автомобилисты не знали кондиционеров? Правильно, в жару держали открытым окно хотя бы одно окно. И сегодня экипажи "бескондиционерных" авто делают то же самое. Иначе в жаркий день в современной машине нельзя: из-за большой площади остекления парниковый эффект мгновенно превращает салон в парилку, выдержать которую может не каждый молодой и здоровый человек.

Но открытое окно ухудшает аэродинамику настолько, что расход топлива растет не менее существенно, чем при работающем кондиционере. В этом легко убедиться, имея в автомобиле тот самый трип-компьютер с расходомером. Замеры показывают, что на скорости 80 – 90 км/ч полностью открытое окно хэтчбека В-класса увеличивает расход топлива на 0,6 – 0,9 л.

Естественно, что чем больше скорость, тем больше дополнительного топлива “потребляют” открытые окна. Но уже на скорости 100 км/ч ехать с полностью опущенным стеклом очень некомфортно (из-за шума и мощные волны воздуха в салоне), поэтому говорить о таком способе “охлаждения” даже не стоит.

Где смысл?

Итак, понятно, что реальная экономия может быть достигнута лишь в условиях большого города. Ведь в городском режиме автомобиль, с одной стороны, часто разгоняется и тратит при этом лишнее топливо на раскрутку компрессора, а с другой стороны, не набирает такой скорости, на которой открытые окна существенно ухудшали бы аэродинамику. В загородных поездках по автотрассам заменять отключенный кондиционер открытыми окнами смысла нет: горючего расходуется отнюдь не меньше.