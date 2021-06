Премьеры фильмов 2021 года, которые уже состоялись

2021 год стал плодотворным на премьеры фильмов, съемки которых были перенесены с карантинного 2020-го года. Редакция Кино 24 собрала фильмы, которые уже успели впечатлить зрителей и получили ошеломляющие кассовые сборы, сообщает 24 Канал.

Подборку сформировали 10 самых ожидаемых кинопремьер 2021 года. В рейтинг лент по зрительской симпатии вошли громкие премьеры киноиндустрии.

1. Лига справедливости Зака Снайдера

Рейтинг IMDb: 8,1

Рейтинг Rotten Tomatoes: 71 из 100

Оригинальное название​: Zack Snyder’s Justice League

Режиссерская версия фильма Зака Снайдера "Лига справедливости" 2017 года. Поэтому история известна: после смерти Супермена, Бэтмен и Чудо-женщина создают Лигу справедливости и в компании вместе с Флэшем, Акваменом и Киборгом пытаются снова защитить планету от вторжения Степного волка. Он нападет не сам, а с непобедимой армией парадемонов.

2. Тихое место 2

Рейтинг IMDb: 7,8

Рейтинг Rotten Tomatoes: 91 из 100

Оригинальное название: A Quiet Place Part II

Как и в первом фильме, семья продолжает бороться за свою жизнь от ужасного существа в тишине. После схватки с существами в собственном доме, они окажутся один на один с опасностями внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что существа, которые реагируют на звук – это не единственная угроза их постапокалиптического мира.

3. На высоте мечты

Рейтинг IMDb: 7,7

Рейтинг Rotten Tomatoes: 96 из 100

Оригинальное название: In the Heights

Калейдоскоп желаний объединяет шумных и дружных жителей района Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке. В этот вихрь попал Уснави (Энтони Рамос), харизматичный владелец небольшого магазинчика, который экономит каждый заработанный нелегким трудом цент для воплощения своей мечты о возвращении домой в Доминиканскую Республику. Он хочет восстановить бизнес родителей. В Нью-Йорке его держит любовь и забота, ведь его район уже стал его семьей…

4. Круэлла

Рейтинг IMDb: 7,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 74 из 100

Оригинальное название: Cruella

События фильма происходят в Лондоне на фоне культуры панк-рока 1970-х годов и рассказывают о юной мошеннице Эстелле. Умная и изобретательная девушка хочет создать себе имя в мире моды. Она находит единомышленников: двух молодых воров. Вместе они пытаются обосноваться в Лондоне. Однажды талант Эстеллы привлекает внимание баронессы фон Хельман – легенды моды. Их отношения дают ход событиям, которые заставят Эстеллу стать безудержной, модной и мстительной Круэллой.

5. Гнев человеческий

Рейтинг IMDb: 7,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 66 из 100

Оригинальное название: Wrath of Man

Новый фильм несравненного Гая Ричи. Эйч – загадочный британский джентльмен, внутри которого пылает жажда правосудия и мести. Он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но те, кто виноват, обязательно познают гнев человеческий.

6. Годзилла против Конга

Рейтинг IMDb: 6,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 76 из 100

Оригинальное название: Godzilla vs. Kong

Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация "Монарх", отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет специальную экспедицию в неизведанные земли известного острова Черепа. Они надеются раскрыть тайну происхождения титанов. Чем закончится история противостояния и решит ли это противостояние все вопросы, которые встали перед вселенной фильма?..

7. Аферистка

Рейтинг IMDb: 6,3

Рейтинг Rotten Tomatoes: 78 из 100

Оригинальное название: I Care a Lot

Блестящая юристка и успешная мошенница Марла Грейсон мастерски использует людей, часто прикрываясь заботой о них. Она успешно и безнаказанно грабит своих богатых клиентов за счет уникального обаяния. Но ее новая клиентка не так проста, как кажется на первый взгляд, и сладкая жизнь главной героини превратится в игру на выживание.

8. Мортал Комбат

Рейтинг IMDb: 6,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 55 из 100

Оригинальное название: Mortal Kombat

История о бойце MMA Коуле Янге, который терпит удары ради денег. Он ничего не знает о своей семье или о том, почему император Внешнего мира Шан Цзун послал своего лучшего воина, Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Майор спецотряда Джакс, на теле которого есть такой же странный силуэт дракона, как и у Коула, советует ему отыскать девушку Соню Блейд. Опасаясь за безопасность своей семьи, Коул отправляется на поиски. Вскоре он оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего бога и покровителя Земли, который дает убежище всем, кто носит такой знак дракона. Коул тренируется вместе с опытными воинами Лю Каном, Кун Лао. Вместе с величайшими чемпионами Земли Янг готовится выступить против врагов из Внешнего мира. Ставки высоки, ведь это битва за целую вселенную!

9. Те, кто желает мне смерти

Рейтинг IMDb: 6,0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 63 из 100

Оригинальное название: Those Who Wish Me Dead

Женщина не может прийти в себя после гибели трех подростков, которых не смогла спасти во время лесного пожара. Однажды Ханна (Анджелина Джоли) встречает 12-летнего мальчика, которого преследуют убийцы его отца. Парень ненароком стал свидетелем его убийства. Они вынуждены преследовать парня, чтобы замести следы, но станет ли Ханна для парня единственным спасением.

10. Форсаж 9

Рейтинг IMDb: 5,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 72 из 100

Оригинальное название: F9

Культовая франшиза возвращается! Доминик Торетто (Вин Дизель) "залег на дно" и живет спокойной жизнью с семьей. Но судьба имеет на него другие планы. Он вынужден вступить еще в одну – последнюю и решающую гонку.