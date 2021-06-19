Как Анна Седокова выглядела в 16 лет до пластики

В сети показали редкий архивный кадр украинской певицы Анны Седоковой. Так, на коллаже можно увидеть звезду в 16 лет, а затем, как она выглядит на сегодняшний день, сообщает Обозреватель.

Соответствующие снимки разместили на странице﻿ в Instagram "Зірковий шлях". Поклонники звезды оставили множество комментариев под постом.

Так, в кадре Седокова позировала с кудрявыми волосами каштанового цвета и в майке с бретельками. На другом фото, сделанном в наши дни, видно, что у знаменитости за эти годы не только изменился цвет волос, но и внешность: звезда увеличила губы и поменяла форму бровей.

Анна Седокова: как выглядела до пластики. Источник: Instagram Зірковий шлях

Пользователи сети оценили архивное фото Седоковой и написали множество комментариев под постом. Нашлись и те, кто заподозрил певицу в пластике.

"Пластика лица сейчас меняет людей под один какой-то стандарт. Одинаковые скулы, губы, носы выглядят шаблонно. А естественный вид дает индивидуальность. Пластика же все усредняет", "Пластика конечно поменяла, но не испортила как по мне... выглядит шикарно", "В 16 просто красавица" , – писали под фото звезды.

Комментарии пользователей сети. Источник: Instagram Зірковий шлях

Комментарии под фото. Источник: Instagram Зірковий шлях

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". С 2002 по 2004 год была участницей женского коллектива "ВИА-Гра". В 2014-м основала собственный бренд LA Story.