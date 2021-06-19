Украина согласовала с Польшей противодействие "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума, сообщает Деловая столица.

Кулеба и Рау подтвердили, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом, и скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

Глава украинской дипломатии выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Кулеба также обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепление обороноспособности нашего государства.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника, которая состоится вскоре в Вильнюсе.