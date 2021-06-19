Осторожно, грибы: как выбрать, чтобы не отравиться
Дождливое и теплое лето – сезон грибов. В Минздраве говорят, что самые безопасные грибы можно найти в магазинах, поскольку в торговых сетях они проходят специальную проверку. Так что там вы точно не приобретете ядовитые, сообщает 24 Канал.
Соответственно, покупать грибы на стихийном рынке в ведомстве не советуют. Равно как и выходить за ними на "охоту".
Но если вы таки решили взять корзину и пойти по грибы, необходимо знать несколько основных правил:
- Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Внимательно проверьте их еще дома.
- Не берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми.
- Грибы впитывают ядовитые вещества, в частности тяжелые металлы. Поэтому не собирайте их вблизи трасс, промпредприятий или загрязненных территорий.
- Не собирайте грибы в сухую погоду. Тогда в них большая концентрация токсинов.
Как лучше готовить грибы
Грибы любят свежесть, поэтому готовить их стоит в течение первых суток после сбора. После приготовления храните грибы в холодильнике, но не более суток.
Обваривайте их в подсоленной воде не менее трех раз по пол часа.
Симптомы отравления грибами:
- тошнота;
- рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- духота;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- бред, появление галлюцинаций, головная боль.
Признаки отравления грибами могут возникнуть как сразу после употребления, так и в течение нескольких дней. Как только возникнет любой из симптомов – немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 103.
Что делать перед приездом скорой помощи?
Пока врачи едут, промойте желудок обычной водой. Соблюдайте постельный режим и пейте много жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины. Примите активированный уголь или другие сорбенты.
Пить алкоголь, есть любую пищу или молочные продукты категорически запрещается – это только ускорит всасывание токсинов в организм.
Все, что стоит знать об опасных грибах и их подробное описание можно прочитать и даже увидеть в брошюре Центра общественного здоровья.