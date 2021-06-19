Против Шария возбуждены новые уголовные дела – Гончаренко

Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против Анатолия Шария по подозрению в отмывании доходов, уклонении от уплаты налогов и махинациях в финансировании Партии Шария, сообщает Новое время.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где скрывается Шарий и его жена, а также об источниках финансирования Партии Шария. Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведет расследование Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины" , — написал Гончаренко.

В ответе Офиса генпрокурора на запрос Гончаренко, фотокопию которого нардеп обнародовал, уточняется, что расследование осуществляется по ч.1 ст. 205−1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная в крупном размере; уклонения от уплаты налогов, сборов).

В НАПК также сообщили, что в результате анализа отчета Партии Шария обнаружены признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.