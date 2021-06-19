Появились первые фото нового Toyota Land Cruiser в Украине

10 июня состоялась мировая премьера нового Toyota Land Cruiser 300. Прошло всего чуть больше недели, а в Украину еже начали завозить первые «трёсотки» — об этом свидетельствует фотоколлаж, опубликованный Instagram-аккаунтом vehicle.exclusive, сообщает АвтоПортал.

Как видно на изображениях, первыми Toyota Land Cruiser 300 в Украине стали два внедорожника черного цвета. Их засняли на автовозе в Киеве в компании трёх Кэмри и Прадо.

Впрочем, столь быстрое появление «трёхсотки» неудивительно: машину начали выпускать еще в мае (то есть раньше, чем она дебютировала). Причем уже тогда производитель начал развозить новые внедорожники по своим складам как в самой Японии, так и других странах.

Toyota Land Cruiser 300 пришел на смену двухсотки, которая выпускалась целых 14 лет (с 2007 по 2020 год). Это одна из самых ожидаемых машин десятилетия. По дизайну и габаритам новинка осталась близка к «двухсотке», но по части техники – это совершенно новый автомобиль.

Так, Toyota Land Cruiser 300 базируется на новой платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), хотя и остался рамным внедорожником. Кузов изготовлен из стали и алюминия, благодаря чему конструкция сбросила лишних 200 кг, но при этом стала более жесткой и получила более низкий центр тяжести.

Купить Toyota Land Cruiser 300 можно исключительно с «шестерками» – 3,5-литровый бензиновым двигателем (415 сил) и 3,3-литровым дизелем (309 л.с.). Оба мотора работают в паре с новым 10-ступенчатым автоматом. Привод – только постоянный полный (есть аж три дифференциала (передний, центральный и задний).

Очевидно, совсем скоро официальный импортер Тойота в Украине начнет прим заказов на новинку и опубликует цены.