Под Ровно мужчина провалился в яму от бобров, и его задушил конь

Под Ровно произошел трагический случай, при котором из-за животного погиб мужчина - конь упал на человека и сильно травмировал, и житель села Сварины Сарненского района скончался от удушения, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что погибший был многодетным отцом - у мужчины 1978 года рождения было девять детей.

ЧП произошло вчера вечером около реки на окраине села.

Как выяснилось, мужчина пошел на пастбище за лошадью, а когда возвращался, то возле воды провалился в дыру в земле, сделанную бобрами.

И после этого на человека упал конь, придавив и перекрыв доступ воздуха.

На помощь бросились люди, которые сначала достали лошадь, а затем и мужчину. Он уже был без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики бригады Антоновского пункта постоянного базирования Центра ЭМП и МК только диагностировали биологическую смерть.