Цены на газ в Европе выросли до максимума за последние 13 лет

Цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 29,575 евро за МВт ч. Это максимальный уровень за последние 13 лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как отметил Макогон, по сравнению с минимумами лета 2020 года цены выросли в шесть раз.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-ти летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года" , - сообщил он.

Напомним, 14 июня июльские фьючерсы на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF выросли до 29,3 евро /MWh, или около 376 долларов за тысячу кубометров.