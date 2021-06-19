Минобороны Украины отреагировало на фейк о "заморозке" помощи США

Глава Минобороны Андрей Таран отреагировал на фейк о заморозке военной помощи США Украине, сообщает Корреспондент.

Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства в субботу, 19 июня.

Таран подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины на всех фронтах, в том числе информационном.

"Не удивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операций. Они являются нескрываемым оружием военной машины РФ" , - сказал министр.

Глава Минобороны также добавил, что с 2020 года министерство реализует второй этап военной реформы.

"В начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ (относительно проведения реформ - ред.), который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США" , - напомнил Таран.

Ранее в СМИ появилась информация, что США заморозили военную помощь Украине. Пакет помощи на $100 млн включал летальные вооружения - системы ПВО, стрелковое оружие и противотанковое оружие, утверждали источники издания.

Однако вскоре в США опровергли данные о заморозке помощи Украине. Кроме обещанной военной помощи, Штаты подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину.