В Украине отменили трудовые книжки: как будут получать пенсию

В Украине отменили обязательные бумажные трудовые. В результате назначать пенсии будут автоматически, а свой стаж можно будет посмотреть на сайте Пенсионного фонда (ПФУ, сообщает Обозреватель.

Об этом глава Фонда Евгений Капинус рассказал "Пенсионному курьеру"﻿. По желанию бумажную трудовую книжку можно будет все равно хранить.

Где можно посмотреть свою электронную книжку?

на сайте Пенсионного фонда (платформа pfu.gov.ua);

задать вопросы можно по телефону 0800503753, 044281 08 70, 044 281 08 71:

с помощью приложения "Пенсионный фонд";

можно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Как новшество повлияет на назначение пенсий?

Электронная трудовая книжка дает возможность получить пенсию автоматически, теперь не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.

"Бесспорно, введение этого документа облегчит жизнь будущим пенсионерам: электронная трудовая книжка даст возможность, при достижении человеком пенсионного возраста назначать ей пенсию автоматически" , – отметил глава ПФУ.

А если есть желание выйти на пенсию позже?

выходить на пенсию можно и позже (тогда выплата будет больше), но для этого нужно обратиться в ПФУ;

также если бумажная трудовая книжка в течение трех месяцев не предоставляется для оцифровки, будет считаться, что украинец хочет выйти на пенсию позже;

если не сообщить ничего, но уже есть электронная цифровая со всей информацией, пенсию назначат автоматически.