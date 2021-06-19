В Раде оценили перспективы членства Украины в НАТО

Украина не сможет реализовать вступление в НАТО в ближайший год. Однако в течение ближайших 10 лет это "теоретически возможно, сообщает РБК-Украина.

Такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода".

"Давайте быть откровенными - за год мы это сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей" , - сказал Разумков.

В то же время, он добавил, что НАТО - не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой Украина много лет сотрудничает.