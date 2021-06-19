В Украине стартовали официальные продажи Nissan LEAF

Компания «Ниссан Мотор Украина» объявляет о начале продаж Nissan LEAF в Украине. Продажи автомобилей будут проходить через официальную сертифицированную сеть дилерских центров Nissan в Украине. Автомобили уже находятся в дилерских центрах и доступны для тест-драйвов и приобретения, сообщает Autoconsulting.

Клиентам компании предлагаются Nissan LEAF с батареей емкостью 40 кВт*ч. С таким аккумулятором запас хода автомобиля составляет 389 км в городском режиме и 270 км в смешанном. Зарядка батареи может происходить через обычную розетку, настенное зарядное устройство или через быструю зарядку CHAdeMO, которая позволяет восстановить заряд батареи до 80% всего за один час.

Мощность электромотора обновленного Nissan LEAF составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент 320 Нм. Благодаря этому автомобиль достигает отметки 100 км/ч за 7.9 секунд и развивает максимальную скорость 144 км/ч.

На все официально приобретенные Nissan LEAF действует гарантия 3 года или 100 000 км пробега, гарантия на электрические компоненты составляет 5 лет или 100 000 км пробега, а также гарантия на сохранение емкости батареи 8 лет или 160 000 км пробега.

В Украине Nissan LEAF предлагается в богатой комплектации N-Connecta по цене от 962 340 гривен. Эта комплектация включает в себя много важных и удобных инновационных опций, которые делают управление автомобилем максимально комфортным и безопасным. В частности, интеллектуальная педаль e-Pedal обеспечивает плавное ускорение, стабильное управление без рывков и низкий уровень шума. Система эффективного использования тепла HEAT PUMP позволит быстро обогреть салон зимой с минимальными затратами батареи. Мультимедийная система NissanConnect из восьми дюймовым сенсорным экраном поддерживает Apple Car Play и Google Android Auto и обеспечивает полную синхронизацию со смартфоном владельца.

Максимальную помощь водителю в управлении автомобилем предоставляют интеллектуальный круиз-контроль, интеллектуальная система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, система помощи при старте вверх (HSA).

За безопасность отвечают система автоматического переключения света, интеллектуальная система контроля рядности движения, система предупреждения о перекрестный движение позади автомобиля, система мониторинга «слепых зон», интеллектуальная система экстренного торможения, Full LED фары и LED передние противотуманные фары.

Комфорт в салоне создают климат-контроль, подогрев руля и передних и задних сидений.

Широкая палитра из семнадцати цветов позволит подобрать цвет автомобиля требовательным клиентам. Среди многообразия цветов особенно выделяются двухцветные комбинации с окрашенным в черный цвет крышей автомобиля.