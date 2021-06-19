Биткоин может стать платежным средством еще одной страны
Уже в июле Парагвай может признать биткоин законным средством платежа, сообщает Сегодня.
Об этом рассказал национальный депутат Парагвая Карлитос Рейала, передает bits.media.
По его словам, депутаты в следующем месяце обсудят возможность полной легализации биткоина в стране. В проекте по легализации биткоина может поучаствовать PayPal.
"Мы давно говорили о том, что нашей стране нужно идти в ногу со временем и с новым поколением. Момент пришел, наш момент. На этой неделе мы начинаем важнейший проект по инновациям на виду у всего мира. Курс BTC взлетит на луну вместе с PayPal", – сказал Рейал.
Напомним, ранее биткоин попал под критику Всемирного банка, что также оказало негативное влияние на курс.