Биткоин может стать платежным средством еще одной страны

Уже в июле Парагвай может признать биткоин законным средством платежа, сообщает Сегодня.

Об этом рассказал национальный депутат Парагвая Карлитос Рейала, передает﻿ bits.media.

По его словам, депутаты в следующем месяце обсудят возможность полной легализации биткоина в стране. В проекте по легализации биткоина может поучаствовать PayPal.

"Мы давно говорили о том, что нашей стране нужно идти в ногу со временем и с новым поколением. Момент пришел, наш момент. На этой неделе мы начинаем важнейший проект по инновациям на виду у всего мира. Курс BTC взлетит на луну вместе с PayPal" , – сказал Рейал.

Напомним, ранее биткоин попал под критику﻿ Всемирного банка, что также оказало негативное влияние на курс.