В центре Житомира под асфальт провалился грузовик

В городе Житомире под асфальт провалился грузовик. Произошло это возле 12-этажного жилого дома ("Шульц") во время ремонта покрытия, сообщает РБК-Украина.

Об этом на своей странице﻿ в Facebook сообщил Андрей Близнюк, доцент кафедры журналистики университета им. И. Франка.

Так, инцидент произошел утром, 19 июня, на Майдане Соборном. Как рассказали очевидцы, грузовик внезапно полностью провалился под землю.

Как видно на фото, коммунальщики огородили предупредительной лентой место происшествия. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

"Только что возле 12 - ти этажки на Майдане Соборном под асфальт провалился грузовой автомобиль" , - сообщил Близнюк.

Причины произошедшего устанавливаются.

В комментариях пользователи пишут, что это пешеходная часть. Также отмечают, что там вкладывают новый асфальт, который и привезла машина. Однако перекрытие не выдержало, и машина провалилась.