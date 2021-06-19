Назван малоизвестный признак "тихого" инфаркта

Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят первыми в списке причин смертности. Треть смертей ежегодно происходит в результате инфаркта или инсульта. Кроме того, медики утверждают, что почти половина инфарктов – "тихие", и на их симптомы обычно не обращают внимания, сообщает РБК-Украина.

Как распознать "тихий" инфаркт миокарда и какой малоизвестный признак об этом может подсказать, рассказали в издании WomanEL﻿.

Заподозрить развитие "тихого" инфаркта очень сложно, так как он не обладает классическими признаками сердечно-сосудистых проблем. Симптомы могут быть атипичными или почти отсутствовать. Также могут быть признаки, которые никак не будут указывать на проблемы с сердцем.

Малоизвестный симптом инфаркта

Одним из таких признаков медики назвали боль в челюсти. Она может быть легкой или краткой, вызывать небольшой дискомфорт. Однако пациенты неоднократно заявляли, что накануне сердечного приступа у них было чувство давления или стеснения в челюсти.

Такая боль иногда может быть похожа на зубную и быть более резкой. Если такая боль в челюсти сопровождаются другими предвестниками инфаркта миокарда, то к врачу нужно немедленно.

Какая боль может сигнализировать об инфаркте:

Зубная боль или боль в челюсти

Дискомфорт или боль в шее

Дискомфорт или боль в спине

Неприятные ощущения, чувство жжения в груди

Как отмечают медики, женщины боль в челюсти могут ощущать чаще в нижней левой части. Стоит отметить, что этот симптом встречается чаще у женщин. И чаще, чем мужчины, они испытывают при инфаркте колющую боль в груди.

Если же периодическая боль в челюсти не сопровождается другими симптомами, консультация врач все равно необходима, так как такие боли могут указывать и на другие заболевания – суставов или артрит.