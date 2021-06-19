В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
В Святошинском районе столицы двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки, пока ее папа спал, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный
Так, происшествие произошло, 19 июня, на улице Пушиной, 8.
"Двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. К сожалению, без шансов. По словам очевидцев, отец в это время спал пьяный дома", – говорится в сообщении.
Как видно на фото, на место происшествия прибыла скорая помощь, возле дома собрались очевидцы.
В комментариях пользователи пишут, что ребенок выпал с 9 этажа, когда в квартире были дедушка, бабушка и мать.
- Меня интересует, как ребенок попадает на подоконник
- В 2 года смело мог сам стул подвинуть куда нужно
- Ужас, каждый день что-то случается
- Уточняю: ребенок выпал с 9 этажа, когда в квартире были и бабушка, дедушка и мать (отец не проживает на территории Украины)
- Семья не состояла на учетах в социальных службах и в семье алкоголиков нет.