В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Святошинском районе столицы двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки, пока ее папа спал, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили﻿ в Telegram-канале Киев Оперативный

Так, происшествие произошло, 19 июня, на улице Пушиной, 8.

"Двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. К сожалению, без шансов. По словам очевидцев, отец в это время спал пьяный дома" , – говорится в сообщении.

Как видно на фото, на место происшествия прибыла скорая помощь, возле дома собрались очевидцы.

В комментариях пользователи пишут, что ребенок выпал с 9 этажа, когда в квартире были дедушка, бабушка и мать.