Пожар в центре Москвы тушат с катеров и вертолетов

В центре Москвы на Лужнецкой набережной горит склад пиротехники. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 500 кв. м и ему присвоен третий ранг, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует﻿ агентство ТАСС.

Как отмечается в сообщении, пожар сопровождается множественными взрывами петард.

В экстренных службах уточнили, что горит группа зданий, прилегающих к загоревшемуся складу.

Для тушения пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной Москвы привлечена авиация.