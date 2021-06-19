Байден и его жена сообщили о смерти домашнего любимца

Президент США Джо Байден и его жена Джилл сообщили о смерти их домашнего любимца - немецкой овчарки по имени Чемп, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в заявлении президента и первой леди, опубликованном на сайте Белого дома.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорога немецкая овчарка Чемп мирно ушла из жизни у себя дома ... Мы любим нашего милого, доброго мальчика и будем скучать по нему всегда" , - сказано в сообщении.



Чемп жил у семьи Байденов 13 лет, у них остался еще один пес - овчарка Мейджор, а также кошка.

Собаки Байдена: что известно