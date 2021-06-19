Жуткий нокаут в MMA: без сознания 5 минут

На турнире Road to WWFC в Молдове, местный боец Денис Кирнац эффектно нокаутировал своего соотечественника Владислава Мастака, но заставил понервничать организаторов шоу, сообщает Сегодня.

Уже в первом раунде бойцы сошлись в близком бою. Кирнац коленом пробил в челюсть Мастаку и тот рухнул на канвас, несмотря на то, что его голову защищал специальный шлем.

Более того, удар был настолько сильный что Владислав потерял сознание и не мог прийти в себя в течение пяти минут.