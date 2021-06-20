Курс валют НБУ на 20 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 20 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 19 июня, остается стабильным на уровне 27.17 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 июня 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 32.44 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 июня 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 июня 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 37.91 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 20 июня 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.69 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 20 июня 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.15 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 20 июня 2021 года.