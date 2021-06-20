США отправили в Тайвань 2,5 миллиона доз COVID-вакцин

США сообщили об отправке в Тайвань 2,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. В Тайване поблагодарили за "дружеский жест, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Поехали! Пожертвованные нами 2,5 миллиона доз вакцины отправляются в Тайвань" , - написал он.

Wheels up! Our donation of 2.5 million vaccine doses is on the way to Taiwan, whose health partnership with the U.S. helped save lives here and around the world. @StateDept is proud to support @POTUS’ commitment to help the world defeat COVID-19. pic.twitter.com/J0rgy753bs — Ned Price (@StateDeptSpox) June 19, 2021

Лидер Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила США за этот жест:

"Эти вакцины будут иметь большое значение для сохранения здоровья и безопасности тайваньцев".

Ожидается, что этот шаг, вероятно, вызовет неодобрение со стороны Пекина, претендующего на суверенитет Тайваня.