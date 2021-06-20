США отправили в Тайвань 2,5 миллиона доз COVID-вакцин

США сообщили об отправке в Тайвань 2,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. В Тайване поблагодарили за "дружеский жест, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Поехали! Пожертвованные нами 2,5 миллиона доз вакцины отправляются в Тайвань", - написал он.

Лидер Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила США за этот жест:

"Эти вакцины будут иметь большое значение для сохранения здоровья и безопасности тайваньцев".

Ожидается, что этот шаг, вероятно, вызовет неодобрение со стороны Пекина, претендующего на суверенитет Тайваня.

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